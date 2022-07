Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Stein auf vorbeifahrendes Auto geworfen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 08 Uhr bewarf ein bislang unbekannter Täter erneut ein in der Untermühlaustraße fahrendes Auto mit einem faustgroßen Stein und beschädigte dieses hierdurch im Bereich der rechten hinteren Scheibe. Die 35-jährige Mercedes-Fahrerin war in Richtung Innenstadt unterwegs, als der Stein das Auto traf. Verletzt wurde sie glücklicherweise nicht.

Vor einem Monat kam es im Bereich der Untermühlaustraße bereits zu mehreren ähnlich gelagerten Vorfällen, bei welchen ein bislang noch unbekannter Täter vorbeifahrende Autos mit Hantelscheiben sowie einem Hammer beworfen hatte.

Ob es sich bei dem aktuellen Fall um denselben Täter handelt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen übernommen und sucht dringend Zeugen, welche gebeten werden, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell