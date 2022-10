Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe stehlen Vakuum-Plattenheber von Baustelle

Kaiserslautern (ots)

Von einer Baustelle in der Logenstraße haben Unbekannte einen Vakuum-Plattenheber gestohlen. Das Elektrogerät lagerte in einer Wohnung eines Bauobjekts. Zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 8:30 Uhr, drangen die Diebe in das Haus ein und stahlen das Werkzeug. Der Plattenheber trägt die Markenbezeichnung "GRABO Pro-Lifter 20". Sein Wert wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise: Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2250 entgegen. |erf

