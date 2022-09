Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei und Schwerpunktstaatsanwaltschaft Stralsund Hier: Entwendetes Wohnmobil taucht in Polen wieder auf

Neubrandenburg (ots)

Am 25.08.2022 zeigte der Halter eines Wohnmobiles den Diebstahl seines Fahrzeuges im Wert von ca. 30.000,00 Euro in Hamburg an. Das Wohnmobil war zum Zeitpunkt des Diebstahles an einen Bekannten verliehen worden, welcher sich in Greifswald aufhielt. Dort wurde das Fahrzeug in der Nacht vom 24.08.2022 zum 25.08.2022 von einem öffentlichen Parkplatz in der Gützkower Landstraße entwendet. In dem Fahrzeug befanden sich auch zwei Fahrräder im Wert von 3.000,00 Euro.

Glück im Unglück: Das Fahrzeug konnte elektronisch geortet und somit der Verbleib bekannt gemacht werden. In deren Folge konnte das Fahrzeug in Polen sichergestellt werden.

"Dieser Ermittlungserfolg ist ausschließlich auf die enge Zusammenarbeit des Geschädigten, der im ständigen telefonischen Kontakt mit Ermittlern der Kriminalpolizeiinspektion Anklam stand sowie der Unterstützung der KWP Stettin zurück zu führen": so der zuständige Sachbearbeiter der Kriminalpolizeiinspektion Anklam.

Einen Wehmutstropfen gibt es allerdings: Der Fahrer des Wohnmobiles beschädigte fünf weitere Fahrzeuge sowie das Wohnmobil, als polnische Polizisten versuchten den Beschuldigten in der Woiwodschaft Danzig zu stoppen.

Gegen den 29 Jahre alten polnischen Tatverdächtigen wurde bei der in Stralsund ansässigen Schwerpunktstaatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandendiebstahls eingeleitet. Darüber hinaus wird er sich auch in Polen verantworten müssen.

