POL-NB: Betrunkene 28-jährige Frau verletzt die Fürsorge-und Aufsichtspflicht in Stralsund

Heringsdorf (Insel Usedom) (ots) - In der Nähe der Zeltplatzstraße in 17449 Trassenheide auf der Insel Usedom geriet am 01.09.2022 gegen 16:00 Uhr aus unbekannter Ursache der Küstenwald in Brand. Die Feuerwehren aus Trassenheide und Karlshagen waren schnell am Brandort und konnten die Flammen löschen und somit eine weitere Ausbreitung verhindern. Insgesamt 250 m² ...

