Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der B96 Höhe der Ortschaft Sagard (Insel Rügen) mit einer schwerverletzten Person

Sassnitz (Insel Rügen) (ots)

Am 01.09.2022 gegen 17:20 Uhr ereignete sich auf der B96 auf Höhe der Ortschaft Sagard ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Ein aus Richtung Sassnitz kommender 29jähriger Kradfahrer befuhr mit seinem Motorrad der Marke Suzuki die B 96 in Richtung Bergen. Aus der Sassnitzer Straße in Sagard kommend, fuhr ein 59jähriger Fahrzeugführer eines Kleintransporters der Marke Citroen nach links auf die B 96 in Fahrtrichtung Sassnitz auf, ohne die Vorfahrt des Motorradfahrers zu beachten. Bei der Kollision beider Fahrzeuge erlitt der Kradfahrer schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine nahe gelegene Klinik verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro. Die B 96 war während der Unfallaufnahme für etwa 90 Minuten voll gesperrt. Beide Beteiligte sind Rüganer mit deutscher Staatsbürgerschaft.

Mit freundlichen Grüßen EPHK Rüdiger Ochlast Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell