POL-S: Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte sind am Samstag (07.05.2022) oder Sonntag (08.05.2022) in eine Apotheke an der Wildunger Straße eingebrochen. Die Einbrecher hebelten zwischen 15.00 Uhr und 11.00 Uhr die Vordertür auf und gelangten so in die Apotheke. Sie versuchten eine Kasse aufzubrechen und flüchteten im Anschluss offenbar ohne Beute. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 bei den ...

