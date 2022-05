Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 21-Jähriger schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag (08.05.2022) einen 26 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in der Stammheimer Straße einen 21-Jährigen schwer verletzt zu haben. Der 21-Jährige, der sich zuvor in einem Club an der Stammheimer Straße aufgehalten haben soll, wandte sich gegen 03.30 Uhr an einen Türsteher und machte auf eine Stichverletzung aufmerksam, die ihm der Tatverdächtige kurz zuvor zugefügt haben soll. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, kümmerten sich um den 21-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Ermittlungen führten auf die Spur des 26-Jährigen, der sich im Laufe des Nachmittags beim Polizeirevier Marbach am Neckar stellte. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und zum Tatablauf dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden. Der 26 Jahre alte türkische Staatsangehörige wird im Laufe des Montags (09.05.2022) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell