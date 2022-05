Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 15-Jähriger sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagabend (08.05.2022) einen 47 Jahre alten Mann in der Langobardenstraße vorläufig festgenommen, der einen 15 Jahre alten Jungen sexuell belästigt haben soll. Der 15-Jährige war gegen 17.45 Uhr in der Langobardenstraße unterwegs und trug Zeitungen aus, als der 47 Jahre alte Mann ihn ansprach. Er bot dem Jungen 50 Euro und forderte hierfür sexuelle Handlungen, die der 15-Jährige mehrfach ablehnte. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Mann anschließend im Rahmen der Fahndung fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

