POL-S: 31-Jähriger geschlagen und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Samstag (07.05.2022) einen 18-jährigen Mann festgenommen, welcher zuvor in einem Einkaufsgeschäft in der Königstraße elf Parfüms im Gesamtwert von zirka 980 Euro entwendet haben soll. Der Mann wurde von Angestellten dabei beobachtet, als er gegen 16.55 Uhr die Parfüms in eine Tasche gesteckt haben soll und den Laden ...

