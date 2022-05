POL-BOR: Gronau - Vollsperrung der B 54 in Höhe der Abfahrt Gronauer Str. nach Verkehrsunfall

Bocholt (ots) - In eine Kindertageseinrichtung eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Bocholt-Barlo. Um in das Gebäude an der Barloer Ringstraße zu kommen, hatten die Täter eine Tür aufgehebelt. Aus dem Inneren entwendeten die Einbrecher einen Tresor sowie mehrere Tablet-Computer, Laptops, einen Beamer sowie Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. ...

mehr