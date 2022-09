Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Rauchwarnmelderauslösung auf dem Warener Papenberg -Mieter aus seiner Wohnung gerettet

Waren (Müritz) (ots)

Am 01.09.2022 gegen 00:05 Uhr teilte die RLST des LK MSE die Auslösung eines Rauchwarnmelders in der Carl-Hainmüller Straße 12 in Waren (Müritz) in einer Wohnung in der 4. Etage mit. Noch bevor Rettungskräfte vor Ort eintrafen konnte die völlig verqualmte Wohnung durch die eingesetzten Polizeibeamten geöffnet werden. Der 48-jährige männliche Bewohner hatte den Backoffen in der Küche eingeschaltet, um sich Essen zu bereiten, war dann aber im Wohnzimmer eingeschlafen. Der Mann wurde durch die Polizeibeamten aus seiner Wohnung geholt und bis zum Eintreffen eines RTW sowie eines NEF betreut. Nach einer Untersuchung durch den Notarzt konnte er in seiner Wohnung verbleiben. Durch Kameraden der FFW Waren wurde die Wohnung zuvor belüftet. Ein Sachschaden entstand nicht. Im Einsatz waren zwei Funkstreifenbesatzungen des PHR Waren, ein RTW und ein NEF sowie drei Fahrzeuge der FFW Waren mit 19 Kameraden.

