POL-MK: Kraftstoff aus LKW Tank gestohlen/Unseriöses Jobangebot

Hemer (ots) - Rund 1,5 Tonnen wiegt ein Metallring aus einer Kupfer-Eisen-Legierung, der in der Nacht zum Montag vom Gelände einer Firma an der Hönnetalstraße verschwunden ist. Diebe durchtrennten mehrere Maschendrahtzäune, um zu dem Lager zu kommen. Vermutlich gelangten sie von der Hüttenstraße aus zu dem Gelände. Die Polizei fragt: Wer hat in der Nacht ungewöhnlichen Ladeverkehr beobachtet? Hinweise bitte unter Telefon 9099-0. (cris) Rückfragen bitte an: ...

