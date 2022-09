Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Waldbrand auf der Insel Usedom schnell durch Feuerwehren gelöscht

Heringsdorf (Insel Usedom) (ots)

In der Nähe der Zeltplatzstraße in 17449 Trassenheide auf der Insel Usedom geriet am 01.09.2022 gegen 16:00 Uhr aus unbekannter Ursache der Küstenwald in Brand. Die Feuerwehren aus Trassenheide und Karlshagen waren schnell am Brandort und konnten die Flammen löschen und somit eine weitere Ausbreitung verhindern. Insgesamt 250 m² ( 10 x 25 m) Wald wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Nach Schätzungen beträgt der Sachschaden etwa 500,-EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heringsdorf Telefon 038378279224, jeder anderen Polizeidienststelle oder über das Internet www.polizeimvnet.de zu melden.

