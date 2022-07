Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Zeugenaufruf nach schwerem Fahrradunfall

Bad Dürkheim (ots)

Bereits am Donnerstag, den 21.07.2022, gegen 21:58 Uhr kam es in Bad Dürkheim (Stadteil Ungstein) in der Nähe des Römischen Weinguts "Weilberg" zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 64 Jahre alter Mann aus Bad Dürkheim verunglückte dort mit seinem Fahrrad und wurde schwer verletzt. Die Polizei wurde nicht hinzugerufen und wurde erst im Nachgang darüber informiert, dass der Fahrradfahrer mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in einem Krankenhaus liegt. Aufgrund des gesundheitlichen Zustandes des 64-jährigen konnte dieser bislang nicht zur Sache befragt werden.

Zeugen zu dem Vorfall werden dringend darum gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim (Tel. 06322/963-0 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de) zu melden.

