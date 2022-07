Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht

Niederkirchen bei Deidesheim (ots)

Am 22.07.22, um 18:20 Uhr, befuhr ein PKW-Fahrer die Landstraße zwischen Deidesheim und Niederkirchen (L 527) und musste hierbei einem Motorrollerfahrer ausweichen, welcher äußerst unsicher im Gegenverkehr in Rtg. Deidesheim fuhr und hierbei auf die Fahrbahn des PKW-Fahrers geriet. Der PKW-Fahrer konnte einen frontalen Zusammenstoß vermeiden, jedoch streifte das Zweirad die linke Fahrzeugseite des PKW´s. Der Geschädigte wendete sein Fahrzeug und versuchte erfolglos, den Rollerfahrer einzuholen. Hinweise zur Person oder Kennzeichen des flüchtenden Verkehrsteilnehmers konnten leider nicht erfolgen. Der Motorroller dürfte zumindest Lackschäden an der linken Seite aufweisen.

