POL-PDNW: Zu schnell...

... war am 22.07.2022 um 16:30 Uhr ein 33-Jähriger mit seinem E-Scooter in der Adolf-Kolping-Straße in 67433 Neustadt/W. unterwegs, als er durch eine Streife einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle konnte nämlich festgestellt werden, dass der E-Scooter eine Geschwindigkeit von über 30 km/h erreichen kann. Aufgrund dieser Tatsache benötigte der Neustadter eine entsprechende Fahrerlaubnis hierfür, welche er nicht vorzeigen konnte. Der E-Scooter wurde im Anschluss sichergestellt. Der Fahrer des E-Scooter muss sich nun in mehreren Strafverfahren, unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

