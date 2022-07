Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Hettenleidelheim) - Fehler vorm Überholen führt zu Unfall

Hettenleidelheim (ots)

Am gestrigen Dienstag, 19.07.2022, gegen 13:45 Uhr wollte eine Autofahrerin, die die B 47 von Eisenberg kommend in Richtung Wattenheim befuhr, einen vor ihr fahrenden Lkw überholen. Um sehen zu können, ob dies möglich oder aufgrund Gegenverkehr nicht möglich ist, lenkte sie hinter dem Lkw nach links. Dabei kam es dann zum Zusammenstoß zwischen linker Seite des Autos und dem Anhänger eines just in diesem Moment im Gegenverkehr befindlichen Lieferwagen-Gespanns. Teile des linken Auto-Außenspiegels trafen auf der Windschutzscheibe des dem Gespann nachfolgenden Lieferwagens auf. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden, der insgesamt mit ca. 3600 Euro angegeben wird.

