POL-PDWIL: Traktorreifen rollt den kompletten Weinberg hinunter

Graach an der Mosel (ots)

Am 13.05.2022 haben Unbekannte, vermutlich Jugendliche, in der Gemarkung Graach, Weinbergslage "Graacher Himmelreich" gegen 21:00 Uhr einen Traktorreifen (Hinterrad) mitsamt Felge den Weinberg hinunterrollen lassen. Zeugen berichteten, wie der Reifen sprungweise durch die Weinbergsparzellen rollte und hierbei diverse Pfähle und "Drahtanlagen" beschädigte. Der Reifen kam kurz vor der B 53 auf Höhe eines Hofes zum Liegen. Die Felge wurde hierbei ebenfalls beschädigt. Die Zeugen sahen noch 2 Personen am oberen Berghang stehen, die nach lautem Zurufen weggelaufen sind. Aufgrund des Steilhanges, der Größe des Rades und der daraus resultierenden Geschwindigkeit ist es nur dem Zufall zu verdanken, dass keine Personen zu Schaden gekommen sind. Geschädigte Winzer werden gebeten, sich bei der Polizei Bernkastel-Kues zu melden. Hinweise zu den Tätern bitte auch an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues, 06531-95270.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell