POL-PDWIL: Flächenbrand einer Wiese

Gerolstein (ots) - Am Fr., 13.05.22, gegen 13:15 Uhr, wollten Jugendliche in Gerolstein, Raderstraße, in einen Bus einsteigen und wurden durch den Busfahrer, weil sie weder Fahrkarten vorzeigen konnten, noch erwerben wollten, abgewiesen. Daraufhin haben die Jugendlichen den Busfahrer mit unterschiedlichen Ausdrücken heftig beleidigt. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Gerolstein, Tel.: 06591-95260 und in Daun, Tel.: ...

