Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Aufdringliche Dachdecker, Zeugen gesucht

Waldfeucht-Selsten (ots)

Am Freitag, 6. August, gegen 16.20 Uhr, betraten zwei unbekannte Männer an der Selstener Straße unaufgefordert den Garten eines 75-jährigen Mannes. Sie boten ihm an, das Dach seines Gartenhauses abzudecken. Ohne Zustimmung des 75-Järhigen stieg einer von ihnen sofort auf das Gartenhaus und begann die Abdeckplatten abzureißen. Gemeinsam mit dem Sohn des Betroffenen, welchen die Ehefrau des 75-Jährigen hinzuholte, gelang es, die Männer des Grundstückes zu verweisen. Diese entfernten sich anschließend mit einem weißen Kastenwagen mit Soester Kennzeichen. Die Männer konnten als etwa 25 bis 30 Jahre alt beschrieben werden. Einer von ihnen war etwa 165 Zentimeter groß und schlank. Er hatte kurze, dunkle Haare, einen Spitzbart und ein laut Beschreibung insgesamt südländisches Erscheinungsbild. Bekleidet war er mit einer dunklen Handwerkerhose. Er sprach deutsch mit Akzent. Der zweite Mann war etwa 170 bis 175 Zentimeter groß und schlank. Er hatte dunkle Haare und einen Dreitagebart und wurde ebenfalls als südländisch aussehend beschrieben. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt und einer kurzen, dunklen Handwerkerhose. Die Polizei bittet darum, dem Kriminalkommissariat West der Polizei in Heinsberg weitere Beobachtungen und Hinweise zur Identität der Männer mitzuteilen. Dies kann telefonisch unter 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis erfolgen.

