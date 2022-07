Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Führerschein gefälscht

Haßloch (ots)

Einen belgischen Führerschein händigte der Fahrer eines BMW bei einer Kontrolle in der Richard-Sang-Straße am Mittwochnacht (21. Juli, 1 Uhr) an die Polizei aus. Für die Beamten war schnell klar, dass es sich um ein gefälschtes Dokument handeln muss. Bestimmte Merkmal waren nicht vorhanden oder schienen unecht. Eine technische Prüfung des Führerscheins belegte den Verdacht. Der 46-Jährige aus der Verbandsgemeinde Deidesheim beharrte bis zum Schluss darauf, die Fahrerlaubnis in Belgien ordentlich erworben zu haben. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung.

