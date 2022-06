Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Nach Unfall geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 8.6.2022 beobachtete eine Bürgerin gegen 10.30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf einem Supermarktparkplatz an der Splieterstraße in Warendorf. Der Fahrer eines dunklen Kleinwagens parkte rückwärts aus und fuhr dabei gegen das linke Heck eines grauen Ford S-Max. Dann fuhr der etwa 18 bis 20 Jahre alte Fahrer in eine andere Parklücke und stieg mit seiner Beifahrerin aus. Er und die 40 bis 45-jährige, blonde Frau schauten sich ihr Auto an und fuhren wenig später vom Parkplatz. Der Unfallverursacher sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 zu melden.

