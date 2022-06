Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Pedelecfahrer stürzte bei Vollbremsung wegen eines abbiegenden Bullis

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 7.6.2022, 7.30 Uhr stürzte ein Pedelefahrer auf der Konrad-Adenauer-Straße in Drensteinfurt, weil er wegen eines abbiegenden Bullis bremsen musste. Der 39-Jährige befuhr den Radweg in Richtung B 58 und querte die Kreuzung Riether Straße. Um nicht mit einem Bulli zusammenstoßen, dessen Fahrer nach rechts auf die Riether Straße abbog, führte der Pedelecfahrer eine Vollbremsung durch. In Folge stürzte der Drensteinfurter und verletzte sich leicht. Der Fahrer des Bullis setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den 39-Jährigen zu kümmern. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Fahrer oder Bulli machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

