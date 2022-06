Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Bei Auffahrunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 7.6.2022, 14.00 Uhr ereignete sich ein Auffahrunfall auf der Warendorfer Straße in Westkirchen. Eine 64-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Warendorfer Straße in Richtung Ennigerloh. Hinter der Vredenerin fuhr eine 18-jährige Autofahrerin aus Oelde. Die 64-Jährige musste verkehrsbedingt bremsen, was die Oelderin zu spät bemerkte und mit ihrem Pkw auf das Auto der Vredenerin auffuhr. Hierbei wurden eine 44-jährige Gemmersheimerin schwer und ihr fünfjähriger Sohn leicht verletzt. Die beiden Verletzten saßen im Auto der 18-Jährigen und wurden von Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Die Warendorfer Straße war im Einmündungsbereich zur Ostenstraße rund 45 Minuten gesperrt.

