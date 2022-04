Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Baggerschaufel in Gera gestohlen

Gera (ots)

Gera: Ins Visier eines unbekannten Diebes geriet in der Zeit vom 11.04.2022, 17.00 Uhr - 12.04.2022, 07.00 Uhr eine Baustelle in der Thüringer Straße. Von dort stahl der Täter eine Baggerschaufel im Wert von mehreren tausend Euro, bevor ihm unerkannt die Flucht gelang. Wie der Täter das Beutegut abtransportierte, ist derzeit noch unklar. Die Polizei Gera hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort wahrgenommen haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer: 0365/829-0 aufgenommen. (JMV)

