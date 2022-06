Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Auto schleuderte gegen die Mittelinsel

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 7.6.2022, 14.20 Uhr ereignete sich ein Auffahrunfall auf der Reichenbacher Straße in Warendorf. Ein 70-Jähriger und eine 25-Jährige befuhren mit ihren Autos hintereinander die Reichenbacher Straße in Richtung Freckenhorster Straße. Der Sassenberger muss verkehrsbedingt abbremsen, was die dahinter fahrende Beelenerin zu spät erkannte. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das Auto des 70-Jährigen über eine Mittelinsel etwas 30 Meter bis zu der nächsten Mittelinsel. Die Beelenerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die 25-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An den Autos entstand ein Sachschaden von etwa 14.000 Euro. Diese wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell