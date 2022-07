Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Blitzeinschlag

Haßloch (ots)

Glimpflich ausgegangen ist am Mittwochabend (20. Juli, 21 Uhr) ein Blitzeinschlag in Fabrikstraße. Ca. 40 Paletten und Brennholz sind auf einem Firmengelände in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr war im Einsatz und konnte Schlimmeres verhindern. Es lagerten rund 400 Paletten an dieser Stelle, auf die das Feuer hätte übergreifen können. Der Schaden wurde auf etwa 1.200,- Euro geschätzt.

