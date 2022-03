Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Varel vom 25.03.-27.03.2022

Wilhelmshaven (ots)

Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung im Straßenverkehr - Zeugenaufruf

-Varel

Freitagabend, gegen 21:30 Uhr, kam es auf der Straße "Zum Jadebusen" zu einer Nötigung im Straßenverkehr - zu dichtes Auffahren in Verbindung mit Lichthupe - und einer Straßenverkehrsgefährdung durch Ausbremsen.

Die alarmierte Polizei konnte sowohl die Mercedes V-Klasse, als auch den 1er BMW im Gewerbegebiet in Varel antreffen und kontrollieren. Beide beteiligten Fahrzeugführer (21 und 49 Jahre) machten unterschiedliche Angaben zum Sachverhalt, weshalb die Polizei nun Zeugen zum Sachverhalt sucht. Insbesondere wird ein Ehepaar gesucht, welches zur genannten Zeit in einem Bulli, vermutlich VW T4, dem Mercedes folgte und ebenso bremsen musste. Ferner wird der Fahrzeugführer/die Fahrzeugführerin eines weißen Smarts gesucht.

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Varel unter 04451/923-0 zu melden.

Verkehrsunfallflucht in Neuenburg

-Zetel

Am Samstag, dem 26.03.2022, in der Zeit zwischen 12:00 und 12:20 Uhr, kam es auf dem Parkplatz einer Baumschule an der Westersteder Straße in Neuenburg zu einem Verkehrsunfall. Ein dort geparkter BMW wurde von einem anderen Pkw touchiert, wodurch Sachschaden entstanden ist. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu

