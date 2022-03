Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht der Polizei Wilhelmshaven vom 25.03 - 27.03.2022

Wilhelmshaven (ots)

Diebstahl von Geldkassetten / Falscher Handwerker

Am Samstagvormittag kam es zu einem Diebstahl von zwei Geldkassetten aus einer Wohnung in der Straße Am Wiesenhof. Gegen 10:45 Uhr klingelte ein ca. 50-jähriger Mann bei einer älteren Dame an der Wohnungstür. Unter dem Vorwand ein Handwerker zu sein, verschaffte sich der Mann Zutritt zu der Wohnung, um dringende Arbeiten im Bad der Wohnungsinhaberin durchführen zu müssen. Durch dieses Ablenkungsmanöver konnte der Mann zwei Geldkassetten in seinen Besitz bringen und damit die Wohnung der älteren Dame verlassen. Erst später stellte die Dame den Diebstahl der Geldkassetten fest und meldete diesen Umstand der Polizei. Die Polizei Wilhelmshaven rät in diesen Fällen zur Wachsamkeit, lassen sie sich vor Ort immer einen Firmenausweis von den Personen zeigen, zur Not kontaktieren sie die jeweilige Firma des Handwerkers, im Zweifelsfall immer die Polizei. Lassen sie keine Personen unbeaufsichtigt in ihrer Wohnung. Holen sie sich zur Not Hilfe bei Nachbarn.

Diebstahl von einem E-Scooter / Fahren ohne Versicherungsschutz

Am Samstagnachmittag wurde ein 20-jähriger Wilhelmshavener fahrenderweise auf einem sogenannten E-Scooter kontrolliert. Durch die Beamten konnte festgestellt werden, dass bei dem E-Scooter sowohl kein Versicherungsschutz vorlag und dieser zuvor entwendet wurde. Mehrere Strafverfahren wurden gegen den Mann eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:15 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht an der Einmündung Banter Weg / Genossenschaftsstraße. Zu dieser Zeit ist ein Verkehrsschild beschädigt worden. Ein unfallverursachender Pkw in schwarzer Farbe habe sich samt Fahrer vom Verkehrsunfallort entfernt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, welche Beobachtungen zu dem Verkehrsunfallhergang tätigen können, mögen sich mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung setzen.

Trunkenheit im Verkehr / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntagmorgen fiel einer Funkstreifenbesatzung ein Pkw in der Börsenstraße auf. Der Pkw wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die zu dieser Zeit 26-jährige Fahrzeugführerin des Pkw stand unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille. Eine dementsprechende Fahrerlaubnis konnte die Dame nicht vorweisen. Durch unabhängige Zeugenaussagen konnte bestätigt werden, dass kurz vor der Kontrolle ein Fahrerwechsel stattgefunden hat. Der zu dieser Zeit 33-jährige Fahrzeugführer stand ebenfalls unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken (1,51 Promille), der Führerschein des Herren wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell