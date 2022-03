Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht auf dem Lidl-Parkplatz in Sande - Zeugen gesucht!

Sande (ots)

Am Donnerstag, 24.03.2022, zwischen 14:20 Uhr und 14:40 Uhr, wurde vermutlich beim Ausparken ein auf dem Lidl-Parkplatz, Am Markt 7, in Sande abgestellter neuwertiger Pkw Peugeot 508 erheblich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden an dem dunkelblauen Peugeot wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor. Zeugen, die zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Sande unter 04422-9997516 in Verbindung zu setzen.

