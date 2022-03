Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Dieb entwendet Geldbörse aus Handtasche - Zeugen gesucht!

Bockhorn (ots)

Am Dienstagvormittag,22.03.22, zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr, kam es zu einem Diebstahl im Lidl Verbrauchermarkt in der Steinhauser Straße in Bockhorn. Ein bislang unbekannter Täter entwendete die Geldbörse aus der Handtasche der Geschädigten, welche im Einkaufswagen abgelegt war. Zeugen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

