Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht!

Varel (ots)

Am Mittwochnachmittag,23.03.22, zwischen 16:00 Uhr und 22:30 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Neumühlenstraße in Varel. Es wurde hochwertiger Schmuck entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

