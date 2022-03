Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Geldbörsendiebstahl in Supermarkt - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagnachmittag, 22.03.22, zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr, kam es zu einem Geldbörsendiebstahl im Aldi Verbrauchermarkt in der Hundertwasserallee in Wilhelmshaven. Aus der am Körper getragenen Handtasche wurde der 22-jährigen Geschädigten während ihres Einkaufs die Geldbörse entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421-9420 in Verbindung zu setzen.

