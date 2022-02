Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes, Zeugenaufruf

Heidelberg-Altstadt (ots)

Am gestrigen Dienstagnachmittag, zwischen 13 und 14 Uhr, nutzten unbekannte Täter in der Fahrgasse die Gelegenheit und entwendeten, vermutlich unter den Augen von Passanten, ein 3.500 Euro teures E-Bike, das mit einem stabilen Faltschloss an einen Metallbügel des Fahrradständers gesichert war. Das KTM-E-Bike (Damenrad) wird wie folgt beschrieben: schwarzer Rahmen mit weißer Federgabel, schwarzer Fahrradkorb, 28 Zoll, 10 Gänge, Baujahr 2020. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221. 99-1700, in Verbindung zu setzen.

