Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Schwerverletztem und Totalschäden

Grünstadt (ots)

Ein 86-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Leinniger Land befuhr mit seinem PKW heute gegen 15 Uhr den Westring in Grünstadt. Vermutlich wegen eines plötzlich auftretenden gesundheitlichen Problems stieß der Mann nahezu ungebremst gegen einen geparkten PKW und wurde dadurch in den Gegenverkehr geschleudert Die 64-jährige Fahrerin im entgegenkommenden PKW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß frontal gegen das Fahrzeug. Durch diesen Aufprall wurde der PKW des Mannes hochgeschleudert und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes aus seinem Fahrzeug geborgen, notfallmedizinisch versorgt und anschließend ins nahegelegene Krankenhaus verbracht. Die Fahrerin blieb unverletzt. An den beiden PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden, am geparkten PKW ebenfalls hoher Sachschaden. Insgesamt dürften die entstandenen Sachschäden im mittleren 5-stelligen Bereich liegen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste der Westring zeitweise mit Unterstützung der Feuerwehr für den Verkehr gesperrt werden.

