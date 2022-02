Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220215.4 Schönkirchen: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht im Dezember

Schönkirchen (ots)

Am Abend des 23.12.2021 kam es in der Dorfstraße in Schönkirchen zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Schönkirchen leiten die Ermittlungen und suchen Zeuginnen und Zeugen.

Um 19.30 Uhr befuhr der Fahrer eines schwarzen Opel Astra-Coupés mit Kieler Kennzeichen nach derzeitigem Ermittlungsstand die Dorfstraße aus Schönhorst kommend in Fahrtrichtung Dorfmitte. In einer Kurve auf der winterglatten Fahrbahn sei der Opel gegen einen geparkten weißen VW Golf mit Rendsburger Kennzeichen gefahren. Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Der Autofahrer habe sich daraufhin unerlaubt von dem Unfallort entfernt. Ein Zeuge, der den Unfall während des Schneefegens beobachtet habe, informierte die Polizei. Ein weiterer Zeuge, der derzeit noch nicht namentlich feststeht, habe sich das Kennzeichen des Unfallverursachers auf seinem Handy notiert. Die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Schönkirchen sind auf der Suche nach diesem, bislang noch unbekannten, Zeugen.

Der unbekannte männliche Zeuge sei 16 bis 20 Jahre alt, circa 180 cm groß und von normaler Statur.

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Schönkirchen leiten die Ermittlungen und suchen den unbekannten Zeugen. Personen, die Hinweise zu dem Zeugen, dem Unfallgeschehen oder dem Verbleib des unfallverursachenden Fahrzeuges sowie dessen Unfallschäden machen können, werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Schönkirchen unter der Rufnummer 04348 / 215490 0 in Verbindung zu setzen.

Maike Saggau

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell