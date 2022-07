Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim: Umgestürzter LKW Anhänger am Autobahnkreuz Speyer - Sperrung der Überleitung A61/B9

Speyer (ots)

Am 23.07.22, gegen 08:00 Uhr, wurde die Polizeiautobahnstation Ruchheim darüber in Kenntnis gesetzt, dass am Autobahnkreuz Speyer ein LKW umgekippt sei. Die beiden sofort entsandten Streifen stellten an der Überleitung von der A 61 Richtung Koblenz auf die B9 Richtung Germersheim einen LKW fest, dessen Anhänger im Kurvenbereich umgekippt war und nun auf der linken Seite lag. Zwecks Unfallaufnahme und Bergung musste die Überleitung voll gesperrt werden. Zwecks Absicherungsmaßnahmen und Begutachtung des Fahrbahnschadens wurde die Autobahnmeisterei Ruchheim verständigt. Bei dem Unfall kam kein anderer Verkehrsteilnehmer zu Schaden. Der Fahrer des LKW blieb ebenfalls unverletzt. An dem Anhänger entstand ein geschätzter Schaden von 20.000 EUR. Nach ersten Ermittlungen dürfte die Unfallursache in einer nicht angepassten Geschwindigkeit liegen. Die Sperrung der Fahrbahn dauert derzeit noch an, da die Bergungsarbeiten noch laufen.

