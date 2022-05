Polizei Bielefeld

POL-BI: Veranstaltungstechnik aus Schule gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stieghorst - Unbekannten Tätern gelang es zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen, 09.05.2022, in eine Gesamtschule an der Straße Am Wortkamp einzusteigen und Scheinwerfer sowie ein Lichtpult an sich zu nehmen.

Die Einbrecher verschafften sich zwischen Sonntag, 11:30 Uhr, und Montag, 07:50 Uhr, über eine Fensterfront am Foyer gewaltsam Zugang zum Schulgebäude.

Sie montierten zwei bewegliche Scheinwerfer von einer Traverse ab, die an der Decke des Foyers angebracht ist.

Außerdem hebelten sie den Regierraum auf und entwendeten ein Lichtpult.

Mit ihrer Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell