Polizei Bielefeld

POL-BI: Neuanmietung eines Polizeidienstgebäudes in der Bielefelder Innenstadt

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld - Die Polizei Bielefeld hat am Montag, 09.05.2022, nach einem lang andauernden Vergabeverfahren einen Mietvertrag zur Neuanmietung eines Polizeidienstgebäudes in der Bielefelder Innenstadt geschlossen. Wolfgang Niewald, Leitender Kriminaldirektor als stellvertretender Behördenleiter, unterzeichnete gemeinsam mit Wolfgang Krug, Unterzeichnungsbevollmächtigter des Investors City Projekt Bielefeld Am Stadtholz GmbH aus Düsseldorf, einen Mietvertrag für einen Neubau auf dem Gelände Am Stadtholz 39, 33609 Bielefeld. Nach jetzigem Planungsstand ist ein Bezug des Neubaus durch die Polizei Bielefeld für das Jahr 2025 vorgesehen. Das Mietverhältnis wurde für die Dauer von 20 Jahren abgeschlossen.

Wolfgang Niewald: "Mit dem erfolgreichen Abschluss des Vergabeverfahrens und der Unterzeichnung des Mietvertrags ist es gelungen, für die Liegenschaften Lerchenstraße und August-Bebel-Straße einen gemeinsamen Standort in der Innenstadt zu finden. Auch wenn die Verwirklichung dieses Großprojekts noch bis ins Jahr 2025 andauern wird, so können wir uns auf ein modernes und auf unsere Bedürfnisse zugeschnittenes, neues Dienstgebäude freuen."

Hintergrund der Neuanmietung ist insbesondere der seit Jahren bestehende, stark sanierungsbedürftige Zustand der Immobilien Lerchenstraße und August-Bebel-Straße. Darüber hinaus ist aber auch der Platzbedarf der Polizei Bielefeld in diesen Niederlassungen längst nicht mehr gedeckt. In dem neuen Dienstgebäude sollen nach derzeitigem Stand 14 Organisationeinheiten (u.a. Polizeiwache Ost, Einsatzhundertschaft und Spezialeinheiten sowie mehrere Kriminalkommissariate) und damit rund 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Platz finden. Die voraussichtlichen Mietflächen in den Gebäuden des Mietobjekts betragen 18.993,17 m².

