Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brems-und Gaspedal verwechselt-PKW fährt in Stralsund in Schaufenster

Stralsund (ots)

Am 01.09.2022 gegen 23:03 Uhr ereignete sich auf dem Frankenwall in Stralsund ein Verkehrsunfall beim Versuch einer 54-jährigen Fahrzeugführerin (vietnamesische Staatsbürgerin), ihren Volkswagen Tiguan rückwärts in eine Parklücke zu fahren. Nach eigenen Angaben verwechselte die in Greifswald wohnhafte Frau hierbei Brems- und Gaspedal und fuhr so mit hoher Geschwindigkeit rückwärts in das Schaufenster eines dort ansässigen Nagelstudios. Durch die Wucht der Kollision wurde das ca. 190 x 120 cm große Schaufenster aus der Verankerung gerissen und in die Geschäftsräume gestoßen. Zudem entstanden Schäden an der Fassade und dem Inventar. Die Summe des hierbei entstandenen Schadens wird derzeit auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt und informierte eigenständig die Polizei. Gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Stralsund wurde das nunmehr offenstehende Nagelstudio gesichert und dessen Inhaberin über den Vorfall informiert.

