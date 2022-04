POL-NE: Neue Erkenntnisse im Fall des getöteten Obdachlosen - Polizei nimmt 20-Jährigen wegen dringenden Tatverdachts fest

Kaarst (ots) - Am Mittwoch (27.04.), gegen 11 Uhr, klingelte ein vermeintlicher Wasserwerker-Mitarbeiter an der Tür einer Seniorin an der Ludgerusstraße in Kaarst. Mit der Begründung, Arbeiten an Leitungen verrichten zu wollen, erschlich sich der Unbekannte Zutritt ins Hausinnere der lebensälteren Frau. Er ging seinen vermeintlichen Arbeiten im Keller des Hauses ...

