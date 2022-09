Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand Bürogebäude

Ludwigshafen (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache brach am Montag (26.09.2022), gegen 09.23 Uhr, ein Feuer in einem leerstehenden Gebäude in der Pasadenaallee aus. Das Feuer griff auf den Dachstuhl und zwei weitere Zimmer im zweiten Obergeschoss über. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Nach einer ersten Einschätzung beläuft sich die Schadenshöhe auf circa 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen ermittelt derzeit die Brandursache. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

