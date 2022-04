Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Zeugen gesucht! Hochwertiges Mountainbike am Bahnhof gestohlen

Bild-Infos

Download

Fulda (ots)

Opfer von Fahrraddieben wurde am vergangenen Freitag (22.4.) ein 48-jähriger Mann aus Fulda-Petersberg. Der Fahrradbesitzer hatte sein E-Mountainbike letzten Freitag, gegen 6:45 Uhr, am Abstellplatz an der Richthalle abgestellt und mit einem Schloss gesichert.

Als er am Abend, gegen 21 Uhr, von der Arbeit zurückkam, war sein Rad verschwunden.

Bei dem gestohlenen Zweirad handelte es sich um ein E-Mountainbike der Marke "Cube" (Cube Reaction Hybrid, orangefarben).

Die Schadenshöhe wird auf rund 3000 EUR geschätzt.

Zeugen gesucht!

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561 816160 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell