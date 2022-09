POL-PPRP: Tuning-Kontrollen im Präsidialbereich - Ergebnis der Kontrollwoche

Landau (ots) - Eine 79-jährige Frau erhielt am Freitag, den 23.09.2022, gegen 8:30 Uhr, einen Betrugsanruf. Die Anruferin gab sich als Polizeibeamtin aus. Unter dem Vorwand, ihre Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und sie benötige Geld für die Kaution, brachte sie die Seniorin dazu, 80.000 Euro in bar abzuheben. Die Übergabe fand in einer Seitenstraße des Hauptbahnhofs in Neustadt statt. Bei der ...

