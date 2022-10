POL-PPWP: Diebstahl von Schnaps

Kaiserslautern (ots) - Am Dienstag mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Brand ausrücken. Anwohner meldeten am Abend ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Kurt-Schumacher-Straße. Die Flammen konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 27-jährige Wohnungsinhaber eine Pfanne mit Öl auf dem eingeschalteten Herd vergessen, wodurch der Brand entstand. Die Polizei schätzt den ...

