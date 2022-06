POL-GT: Brand in Renovierungsdiscounter

Gütersloh (ots) - Verl (FK) - Am Mittwoch (01.06., 14.00 Uhr) wurden Feuerwehr und Polizei über eine Dachstuhlbrand am Eichenweg informiert. Bei dem Objekt handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus. Als die Einsatzkräfte an dem Haus eintrafen, stand der Dachstuhl des Hauses in Brand. Durch die Kräfte der Feuerwehr wurden die Flammen schnell gelöscht. Das Haus war im Anschluss nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde keine Person. Der entstandene Sachschaden befindet sich im ...

mehr