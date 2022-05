Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Autobrand auf Parkplatz

Mönchengladbach (ots)

Auf einem Parkplatz an der Hauptstraße in Rheydt hat am Mittwoch, 18. Mai, gegen 14 Uhr ein Auto gebrannt.

Beim Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzung hatte die Feuerwehr den Brand bereits gelöscht. Die Motorhaube des Autos stand offen. Nach Aussage des Fahrers habe er das Auto dort geparkt und als er zurückkam, habe es gebrannt.

Kunststoffteile sowie der vordere rechte Scheinwerfer waren durch das Feuer geschmolzen. Die Windschutzscheibe war stark verrußt und durch die Hitze gesprungen. Von der Motorhaube war der Lack teilweise abgeplatzt. Am vorderen rechten Kotflügel traten Betriebsstoffe aus, die die Feuerwehr abstreute.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell