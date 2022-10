Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Serie von mindestens fünf Autoaufbrüchen in Stade, Einbrecher in Jork

Stade (ots)

1. Serie von mindestens fünf Autoaufbrüchen in Stade

In der vergangenen Nacht ist es in Stade zu einer Serie von mindestens fünf Autoaufbrüchen gekommen. Unbekannte hatten dazu jeweils eine oder mehrere Scheiben von geparkten Fahrzeugen eingeschlagen und dann das Innere nach brauchbarem Diebesgut durchsucht.

Der oder die Täter konnten so im Parkweg einen Audi Q5, in der Straße "Vor dem Rüsch" einen VW-Passat und einen Mercedes GLK 250, im Schäferstieg einen Hyundai i10 und in der Bungenstraße einen VW-Tiguan knacken und daraus dann Kfz-Zubehör, Laptopcomputer, Schmuck, Taschen, Bargeld und Papiere erbeuten. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf über 5.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, die mit den Autoaufbrüchen in Verbindung stehen könnten oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

2. Einbrecher in Jork

Unbekannte Einbrecher sin in der vergangenen Nacht nach dem Aufhebeln einer Wohnungstür in eine Einliegerwohnung in einem Wohnhaus in Osterjork eingedrungen und haben diese anschließend durchsucht.

Mit einer Kaffeemaschine, einem Akkupack für Solar, einer Infrarotheizung und einem Fernseher mit Lautsprecher als Beute konnten der oder die Täter anschließend unbemerkt die Flucht antreten. Der angerichtete Schaden wird hier auf über 5.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bzw. sonstige sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Jork unter 04162-913830.

