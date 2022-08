Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Seenachtsfest 2022- Hinweise der Wasserschutzpolizei (11.08.2022)

Am kommenden Samstag findet nach einer zweijährigen Pause nun endlich wieder das Seenachtfest in Konstanz statt. Hier werden bei wunderschönen Sommerwetter zahlreiche Gäste im Stadtgebiet aber auch auf dem Bodensee erwartet. Das es auch für alle Wassersportler und Bootsführer ein schönes Fest wird, informiert die Wasserschutzpolizei über die folgenden wichtigen Vorgaben und gibt die nachstehenden Hinweise:

1. Bade-, Schwimm-, Angel- und Tauchverbot: Im Bereich des Stadtgartens und der Seestraße ist das Schwimmen, Baden, Angeln und Tauchen in der Zeit von Samstagmittag, 12 Uhr, bis Sonnenaufgang am Sonntagmorgen VERBOTEN!

2. SUP-Nutzer: Nicht kennzeichnungspflichtige Boote (Art. 2.01 BSO) dürfen sich am 13. August 2022 in der Zeit von 20 bis 24 Uhr im "Konstanzer Trichter" nur in den unten genannten Uferbereichen aufhalten. Der Seerhein ist in Ufernähe zu befahren. Die vorgeschriebene Nachtbezeichnung (weißes Rundumlicht) ist zu führen.

Erlaubte Uferbereiche:

- östlich Seezeichen 5 (innerhalb der Seezeichen) bis Jakobsteg - seeseitig Ostmole BSB Hafen Konstanz in dem mit Bojen gekennzeichneten Bereich - mit Bojen gekennzeichneter Bereich vor der Seeburg Kreuzlingen - im Uferbereich östlich der Hafeneinfahrt Seegarten Kreuzlingen

3. Die Wasserfahrzeuge, der gewerblichen Personenschifffahrt, haben nach Ende des Feuerwerks umgehend ihre Liegeplätze zu verlassen und die Rückfahrt anzutreten!

4. Die anderen Wasserfahrzeuge im "Konstanzer Trichter" dürfen erst nach der Wegfahrt der Fahrgastschiffe und einer Wartezeit von mindestens 15 Minuten ab Beendigung des Feuerwerks Fahrt aufnehmen!

5. Die Wasserschutzpolizei wird hinsichtlich Lichterführung und Alkohol verstärkt kontrollieren!

Hinweis:

Ab 0,8 Promille Alkohol im Blut ist das Führen eines Wasserfahrzeuges auf dem Bodensee verboten. Auch die Nutzung eines patentfreien Bootes oder Wasserfahrzeuges ist kein Freifahrtschein für die Teilnahme am Verkehr auf dem Wasser. Mit einem Boot unter Alkoholeinfluss zu fahren, kann umfangreiche finanzielle und strafrechtliche Konsequenzen haben.

Die im Einsatz befindliche Wasserschutzpolizei Konstanz bittet die Wassersportler und Bootsführer sich an die zusätzlichen Vorgaben zu halten, denn eine gegenseitige Rücksichtnahme und ein Verhalten, das andere nicht schädigt, gefährdet oder behindert gilt auch auf dem Wasser, ebenso wie an Land!

