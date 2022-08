Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Unterkirnach/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Zusammenstoß zwischen Pedelec-Fahrerin und Auto (11.08.2022)

Unterkirnach (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 9.45 Uhr, ist es im Kreuzungsbereich auf der Landesstraße 173 und dem Schwaigerweg zu einem Unfall gekommen, bei dem sich eine Pedelec-Fahrerin verletzt hat. Eine 80-jährige Fahrerin eines Pedelec war auf dem Schwaigerweg in Richtung L 173 unterwegs. Im Kreuzungsbereich prallte die 80-Jährige mit dem vorfahrtsberechtigten VW Golf einer 63-Jährigen zusammen. Obwohl die Autofahrerin eine Gefahrenbremsung einleitete und auswich, kam es trotzdem zum Zusammenstoß. Durch diesen stürzte die Pedelec-Fahrerin auf die Straße und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Frau in eine Klinik. Die Polizei schätzt den am VW entstandenen Schaden auf eine Höhe von rund 1.000 Euro. Die Höhe des entstandenen Schadens am Pedelec ist noch nicht bekannt.

